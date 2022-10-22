فرصة لسكان «مثلث ماسبيرو» الراغبين في العودة: مد التقديم حتى 24 أكتوبر

تلقى حي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة 890 طلبًا حتى الآن من سكان منطقة مثلث ماسبيرو ممن لهم حق العودة للمنطقة بعد تطويرها، وذلك تمهيدا لإجراء قرعة علنية على الوحدات السكنية في أبراج الإسكان البديل داخل مثلث ماسبيرو، بحيث يتمّ تحديد الطابق ورقم الوحدة لكل أسرة دون تدخل بشري.

وقال مصباح حسن، متحدث رابطة شباب وأهالي مثلث ماسبيرو، إنَّ باب التقديم مفتوح داخل حي بولاق أبو العلا حتى يوم الاثنين المقبل 24 أكتوبر، ولم يتبق سوى 13 أسرة منتظر تقديمهم للأوراق وسداد الرسوم تمهيدا لدخول القرعة، فضلا عن وجود 10 أسر توجد بعض العراقيل في أوراقهم.

قرعة تحديد الوحدات السكنية

وأضاف «مصباح» لـ«الوطن» إنَّ مد فترة تلقي أوراق المواطنين أمام سكان مثلث ماسبيرو الراغبين في دخول قرعة تحديد الوحدات السكنية يأتي من باب التيسير على المواطنين، وعلى الأسر سرعة التقديم قبل انتهاء الموعد المحدد حتى يتمكّنوا من دخول القرعة العلنية التي تتم بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية بمنطقة مثلث ماسبيرو، ويتمّ تسليم الوحدات بعد تركيب عدادات المياه والكهرباء باسم أصحاب الوحدات خلال الفترة المقبلة.

900 وحدة «إسكان بديل»

ومن جهتها، أكّدت وزارة الإسكان انتهاء أبراج الإسكان البديل لاستيعاب سكان مثلث ماسبيرو الراغبين في العودة للمنطقة بعد تطويرها، إذ توجد أكثر من 900 وحدة سكنية معدة كـ إسكان بديل تطل على شارع 26 يوليو داخل منطقة مثلث ماسبيرو للسكان الراغبين في العودة ومتعاقدين على ذلك، وجميع الوحدات السكنية كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم على المفتاح.

ومن المقرر إعلان قرعة علنية نهاية الشهر الجاري، لتحديد رقم الوحدة السكنية الخاصة بكل ساكن، وفي أي طابق بكل شفافية ووضوح دون أي تدخلات بشرية، ويوجد برجين معدين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة مثلث ماسبيرو على خيار العودة للمنطقة بعد تطويرها، ويتكون كل برج من 18 طابقًا سكنيًا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دورًا سكنيًا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع إداري يتكون من بدروم وأرضي تجاري، و15 دورًا متكررًا.