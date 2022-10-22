إقبال كبير على حفلات «الموسيقى العربية».. واقتراب نفاد تذاكر «خيرت وراغب»

يقام في الفترة الحالية حتى 3 نوفمبر مهرجان الموسيقى العربية، المقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، المذاع يوميا عبر شاشة قناة الحياة.

الإقبال على التذاكر

شهدت الحفلات، إقبالا كبيرا على التذاكر، فاقترب نفاد تذاكر حفل راغب علامة ومروة ناجي وسعد رمضان المقرر إقامته غدا، وقارب على نفاد كل تذاكره.

ومن الحفلات التي شهدت تذاكرها إقبالا كبيرة ومن المتوقع أن تنفد اليوم، حفل عمر خيرت، المقرر إقامته السبت المقبل، وكذلك حفلي محمد منير وأصالة.

حفل محمد الحلو وعلي الحجار

وحفل محمد الحلو وعلي الحجار، المقرر إقامته الاثنين المقبل، شهد إقبالا كبيرا، ولم يتبقى سوى عددا قليلا من التذاكر.

أما عن شروط دار الأوبرا المصرية لحضور الحفلات، فهي كالآتي: «غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات، الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، وممنوع ارتداء الشورت».

والالتزام بدخول البوابة المخصصه للتعقيم، الالتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص، ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي جرى حجزه واستلام تذكرته، ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات، وممنوع التصوير.

ومن المقرر أن يغني اليوم ضمن فعاليات المهرجان هاني شاكر، الذي أجرى مساء أمس بروفات الحفل، ومن المقرر أن يغني عدد كبير من أغانيه ومن بينها «ياريتني»، «بحبك أنا«، «لسه بتسألي»، وغيرها من الأغنيات، كما تشاركه الغناء نادية مصطفى.