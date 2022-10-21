نفاد تذاكر حفل راغب علامة بـ«الموسيقى العربية».. وصلت أسعارها لـ3 آلاف جنيه

نفدت تذاكر حفل الفنان اللبناني راغب علامة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، ضمن فعاليات الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية، المقامة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

أسعار تذاكر حفل راغب علامة

كانت شركة حجز التذاكر الخاصة بدار الأوبرا، قد أعلنت نفاذ التذاكر الخاصة بحفل راغب علامة، عبر صفحتها الرسمية، لافتة إلى أن أسعارها تراوحت بين 500 جنيه و3 آلاف جنيه.

مروة ناجي تشارك راغب علامة الحفل

يفتتح حفل الليلى الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية بفقرة غنائية للفنانة مروة ناجي، يليها فقرة للفنان اللبناني سعد رمضان، ويكون الخنام مع راغب علامة، الذي يطرب الحضور تحت قيادة المايسترو جورج قلته.

كان من المقرر تكريم الفنان اللبناني، في افتتاح المهرجان ليلة أمس، لكن تأجل التكريم إلى يوم الأحد المقبل، بسبب تأخر وصوله إلى القاهر، ليوم غد السبت.