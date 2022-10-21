تفاصيل انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات الأهلية الجديدة

قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، إن الوزارة ستتيح الفرصة لطلاب الجامعات الأهلية الجديدة، للمشاركة في انتخابات الاتحادات الطلابية خلال العام الدراسي الحالي 2022-2023.

الجامعات الأهلية الجديدة وانتخابات الاتحادات الطلابية

أضاف الدكتور طايع عبد اللطيف لـ«الوطن»، أن شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، ستكون موحدة على جميع الجامعات، موضحاً أن الجامعات الأهلية الجديدة سيتم إعفاءها من شرط واحد فقط، وهو أن يكون للطالب نشاطا ملموسا في اللجنة المرشح لها.

وأوضح أن سبب الإعفاء من هذا الشرط، أن هذه الجامعات بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام فقط، مشيرا إلى أن الفكرة نابعة من تجربة الاتحادات الطلابية في جامعة الجلالة الأهلية الدولية والمنصورة الجديدة.

تدريب الطلاب على العملية الديمقراطية

أكد مستشار وزير التعليم العالي، أن نجاح تجربة جامعة الجلالة تتمثل في وجود كيان مقبول وسط الطلاب يمثل الجامعة على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه يتم حاليا الاستعداد الجيد للانتخابات.

ونوه إلى أن مشاركة طلاب الجامعات الأهلية الجديدة في انتخابات الاتحادات الطلابية، يسهم في تدريب الطلاب على العملية الديمقراطية والترشيحات والانتخابات، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حريصة على دعم كل ما يسهم في تنمية مهارات الطلاب.

أسماء الجامعات الأهلية الجديدة

تضم الجامعات الأهلية الجديدة، 12 جامعة بدأت الدراسة بها لأول مرة هذا العام، وهي: جامعة بنها الأهلية وجامعة المنصورة الأهلية وجامعة المنيا الأهلية وجامعة المنوفية الأهلية وجامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة وجامعة حلوان الأهلية وجامعة الزقازيق الأهلية وجامعة أسيوط الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية وجامعة الإسكندرية الأهلية وجامعة بني سويف الأهلية وجامعة شرق بورسعيد الأهلية.