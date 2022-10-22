«الزراعيين»: 50% تخفيضا في الاشتراك السنوي للأعضاء ذوي الهمم

قرر مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، في جلسته برئاسة الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، تخفيض رسوم الاشتراك السنوي بالنقابة المهن للأعضاء من ذوي الهمم بنسبة 50٪، شرط حصولهم على بطاقة الخدمات المتكاملةز

ويمكن للأشخاص ذوي الهمم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، بعد إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

تخفيف الأعباء عن ذوي الهمم

وقال «خليفة» في تصريحات، اليوم السبت، إن هذا القرار يأتي فى ضوء خطة النقابة العامة للمهن الزراعية لتخفيف الأعباء عن كاهل أعضائها، ومساندة الدولة المصرية في خطتها لدعم ذوي الهمم، كما يأتي من واقع اقتناع النقابة العامة للمهن الزراعية وإيمانها التام بأن الأشخاص أصحاب الهمم لديهم قدرات وإمكانات يمكن استغلالها، إذا ما توفرت لهم الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية والفرص المتكافئة.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن القرار يأتي انسجاما مع مبادرات الرئيس السيسي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة أن النقابة لديها قناعات بدورهم ذوي الهمم في التعبير عن المجتمع المصري بكل عناصره وإمكاناته، مشيرا إلى أنهم سيتمكنون من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

مبادرات لدعم ذوي الهمم

وأوضح «خليفة»، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت انتصارات عديدة لصالح ذوى الهمم، تنوعت ما بين مبادرات رئاسية وحكومية في سبيل دعمهم، وتبلورت في صورة تشريعات أصدرها مجلس النواب خلال الفترات الماضية، مشيرا إلى أن البداية كانت من الدستور المصري وعملية إعداده عام 2014، حيث نص صراحة، ولأول مرة، على اشتراط تمثيل ذوى الاحتياجات الخاصة داخل أول مجلس النواب يتم تشكيله وانتخابه بعد العمل بأحكام الدستور، ليتولى نقل هموهم إلى السلطة التشريعية بما يمكن من اتخاذ خطوات تسمح بدعمهم ودمجهم.