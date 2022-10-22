كل ما تريد معرفته عن الوحدات الصناعية الجديدة بالفيوم.. «تسهيلات للشباب»

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في بيان لها، عن طرح وحدات صناعية للإيجار والتمليك فوراً بالتقسيط وتمويل المعدات في مدينة الفيوم الجديدة بنطاق محافظة الفيوم، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة وتعزيز مناخ الاستثمار بالمحافظات وخصوصاً صعيد مصر.

وتتميز تلك الوحدات بأنّها جاهزة للترخيص بشروط ميسرة وتسهيلات بنكية، ما يجعلها فرصة عظيمة أمام الشباب والمستثمرين سواء من داخل محافظة الفيوم أو خارجها.

عدد الوحدات الصناعية ووصفها

وبلغ عدد الوحدات المطروحة 692 وحدة كاملة المرافق والخدمات ومجهزة تماماً داخل المجمعين الصناعيين بمحافظة الفيوم والذين ينقسمان إلى مجمع معدني وآخر خرساني كالتالي:

- المجمع المعدني يشمل 116 وحدة صناعية مساحة الواحدة فيهم 648 مترا مربعا، تستخدم للأنشطة الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى.

- المجمع الخرساني يشمل 576 وحدة صناعية مساحة الواحدة منهم 48 مترا مربعا، تستخدم للتعبئة والتغليف، وفرز مواد غذائية جافة، وتعبئة النباتات العطرية، وكيماوي، وهندسي وملابس جاهزة ومنسوجات.

مميزات الوحدات الصناعية المطروحة

وتتميز الوحدات الصناعية المطروحة، بعدة مميزات كالتالي:

- يقدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويل ميسر للآلات والمعدات لمن سيحصل على أي وحدة من تلك الوحدات.

- من يتسلم الوحدة سيبدأ العمل على الفور نظراً لكون الوحدات جاهزة للتشغيل والتسليم الفوري.

- توفر هيئة التنمية الصناعية تيسيرات كبيرة في استخراج تراخيص الوحدة الصناعية.

- يمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة صناعية ولا يوجد حد أقصى للحصول عليها.

- يمكن للحاصل على الوحدة الصناعية الحصول على تمويل بنكي للمشروع الخاص به من خلال عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة الصناعية.

موعد طرح الوحدات الصناعية بالفيوم

وحول موعد طرح الوحدات الصناعية بالفيوم، أوضحت هيئة التنمية الصناعية، في بيانها، أنّ طرح الوحدات سيبدأ غداً الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري ويستمر لمدة شهر على أن ينتهي في 22 نوفمبر المُقبل.

التقديم لحجز الوحدات الصناعية

يتم التقديم ببطاقة الرقم القومي للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية والممثل القانوني الأصلي للشركة، بشرط أن تكون الطلبات مستوفاة كافة الاشتراطات والمستندات خلال فترة أقصاها 21 يوما من تاريخ شراء كراسات الشروط.

مكان كراسة شروط الوحدات الصناعية

يتم طرح كراسات الشروط للبيع من خلال مقر الهيئة بالتجمع الخامس، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخريطة الاستثمارية.

سعر كراسة شروط الوحدات الصناعية

وتطلب كراسة شروط المواصفات نظير مبلغ 500 جنيه يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة، وذلك على حساب هيئة التنمية الصناعية في بنك الإسكندرية حساب رقم 144001334127، فضلاً عن قيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية.