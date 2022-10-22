إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي «بلبيس - العاشر من رمضان»، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

بلاغ بانقلاب سيارة وإصابة 4 أشخاص

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بانقلاب سيارة بالطريق الإقليمي الرابط بين بلبيس والعاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة بين بكدمات وجروح وسحجات، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتيسير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام السيارات للعبور في سهولة ويسر.

نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم بإشراف الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت البناية التي تولت التحقيقات.