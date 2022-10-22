إصابة تلميذ سقط عليه جسم خشبي في مدرسة بقنا.. وإحالة المدير والمشرفين للتحقيق

أصيب تلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة الإصلاح الزراعي بمركز نجع حمادي بمحافظة قنا، بجرح قطعي إثر سقوط قطعة خشبية عليه أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا من مستشفى نجع حمادي المركزي، يفيد وصول الطفل مصطفى محمد عبدالغفار، تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدرسة الإصلاح الزراعي ومقيم بشارع التحرير، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس عمق 6 سم وفقا للتقرير الطبي.

تفاصيل الواقعة

وقال والد التلميذ في بلاغ بمحضر شرطة نجع حمادي، إن جسم خشبي سقط على ابنه أثناء تواجده داخل المدرسة، ما أدى إلى إصابته بجروح نقل على أثرها لمستشفى نجع حمادي المركزي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إحالة مدير المدرسة والمشرفين للتحقيق

قرر راجح الطيب، مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، اليوم السبت، إحالة مدير مدرسة الإصلاح الزراعي ومشرفين للتحقيقات، بعد ادعاء والد تلميذ إصابة ابنه بجروح قطعية داخل المدرسة، إثر سقوط قطعة خشبية عليه.

وقال مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، في بيان، إنه بعد أن تبلغ بإصابة تلميذ بمدرسة الإصلاح الزراعي الابتدائية بجروح قطعية، نتيجة سقوط جسم خشبي عليه، تحركنا على الفور ونقلنا التلميذ إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقررنا إحالة مدير المدرسة والمشرفين للتحقيقات في الواقعة وكشف ملابساتها.