العثور على طفل حديث الولادة أمام أحد المساجد في قنا

عثر أهالي مدينة أبو تشت، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، عقب فجر اليوم الجمعة، على طفل حديث الولادة أمام مسجد بشارع القطاع بمركز أبو تشت شمال محافظة قنا، وتم وضعه في حضانة مستشفى المركز.

بلاغ بالعثور على رضيع

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، بالعثور على طفل حديث الولادة ومجهول الهوية، أمام مسجد في مركز أبو تشت.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على طفل حديث الولادة بمركز أبوتشت، وتم نقله إلى المستشفى لفحصه وعمل الإجراءات الطبية اللازمة، وذلك بناء على قرار النيابة.

فحص كاميرات المراقبة

وتكثف مباحث مركز أبو تشت بقنا من تحرياتها لمعرفة من قام بوضع الطفل الرضيع وتركه أمام المسجد، حيث سيتم فحص كل الكاميرات المؤدية إلى موضع الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت الجهات المعنية لكشف ملابسات الواقعة.