رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»: المبادرة كانت حلما تحول إلى واقع

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء «حياة كريمة»، إن المبادرة كانت بمثابة حلم للشباب، حققته الدولة مؤخرا، بتعاون العديد من الوزارات والهيئات إلى أن أصبح واقعا أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتحول إلى مشروع قومي، بل أكبر مؤسسة تنموية في تاريخ مصر الحديث، مستهدفة نحو 60% من سكان مصر.

الذكرى الثالثة لإنشاء مؤسسة حياة كريمة

أشارت «عمر»، إلى أن اليوم هو الذكرى الثالثة لإنشاء مؤسسة حياة كريمة، التي أطلقت بتاريخ 22 أكتوبر لعام 2019، وجرى العمل على عدد من المحاور المختلفة، منها البعد التنموي، من خلال المبادرة الرئاسية التي تعمل على تنمية كل القرى الأكثر احتياجا في مصر، وتنمية الحياة اليومية والمعيشية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بهذه الأسر، بدءا من إقامة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وانتهاءا بمحور الإنسان والاهتمام ببناء الإنسان نفسه والاستثمار فيه.

حياة كريمة تعمل على بعض التكليفات الأخرى

أضافت رئيس مجلس أمناء مبادرة «حياة كريمة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مؤسسة حياة كريمة تعمل على بعض التكليفات الأخرى، بالتعاون مع الجهات الشريكة، مشيرة إلى تدخلها في الأزمات العاجلة والاستثنائية الخاصة بالأبعاد الإنسانية، التي تخص المواطن وظروفه اليومية.

وأوضحت أنه في عام 2019، جرى الحصول على نموذج لعدد 375 قرية، لكي يجر عمل مجموعة من الخدمات لهم، بعد إقامة دراسات خاصة باحتياجات القرى والأسر، وتم العمل بها على مدار 9 أشهر، وكانت دراسات ميدانية مفصلة، تم خلالها جمع البيانات الخاصة باحتياجات الأسر.