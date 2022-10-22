سوهاج تستقبل فوجين سياحيين لزيارة المناطق الأثرية

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، خلال بيان صحفي، عن استقبال محافظة سوهاج فوجين سياحيين يضمان سائحين من جنسيات مختلفة، لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، وذلك في إطار خطة المحافظة للترويج لمواقعها السياحية والأثرية.

إجراءات المحافظة للتسويق السياحي

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرا إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية.

المناطق الأثرية التي قصدها السياح

ومن جانبه، أوضح أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة، أن الفوجين السياحيين قاما بزيارة منطقة معبد أبيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر بمركز سوهاج، ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي والحديقة المتحفية وشوارع مدينة سوهاج.

يذكر أن محافظة سوهاج تضم عدة مزارات أثرية أخرى منها تمثال الأميرة ميريت أمون ابنة رمسيس الثاني وزوجته بمدينة أخميم، والذي يعد أكبر تمثال لسيدة عثر عليه حتى الآن، وفقا لليونسكو.