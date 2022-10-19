معلومات عن ماكينة «كان بنك» لتدوير المخلفات بشرم الشيخ: تمنحك رصيد وجوائز

استعرض مراسل برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ «كوب 27» الشهر المقبل، حيث أصبحت شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة.

كما استعرض البرنامج، ماكينة «كان بنك» التي تعتبر أحد أشكال إعادة تدوير المخلفات بشكل حديث، وفيما يلي أبرز المعلومات عنها:

معلومات عن «كان بنك»

1- موجودة في مدينة شرم الشيخ.

2- يمكنك وضع صفيحة الكانز الفارغة فيها.

3- فور وضع صفيحة أو أكثر تعمل بعدها.

4- تطلب منك رقم هاتفك.

5- تعرض عليك عدد النقاط التي حصلت عليها، إذ تمنحك الصفيحة الواحدة نقطتين.

6- تعرض عليك حوافز أخرى غير الرصيد، مثل رصيد لشراء منتجات.

7- تمنحك 5 جنيهات رصيد على خط هاتفك فور توافر 50 نقطة في رصيدك.

8- تستقبل الماكينة، الكانزات الصفيح وزجاجات المياه البلاستيكية.

9- تتعرف على جنسية واضع الكانز أو الزجاجة من رقم هاتفه.

10- تٌشغل موسيقى السلام الوطني لبلد الشخص فور انتهاء العملية.

11- تعتبر من أحدث ما وصلت له تكنولوجيا إعادة تدوير المخلفات في العالم.