«الجامعات»: انتهاء عصر الكتب الورقية والاعتماد على الإلكتروني

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، انتظام العمل للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، موضحًا أنه جرى التأكيد على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وأن الدراسة تسير دون وجود الكتاب الورقي مع رفع كافة المقررات الدراسية عبر المنصات التعليمية المختلفة.

إنهاء عصر الكتاب الورقي

وقال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ الجامعة نجحت في إنهاء عصر الكتاب الورقي وتحويله إلكترونيا خلال السنوات الماضية، والتوسع في المنصات التعليمية الإلكترونية ورفع كافة المقررات الدراسية عبرها، وكذلك الامتحانات والتدريبات والمحاضرات، لافتًا إلى أن هناك التزام كامل بتوجيهات الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

الالتزام بتوجيهات الأعلى للجامعات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل، ضرورة الالتزام بتوجيهات الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية، ورفعها على المنصات التعليمية مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .