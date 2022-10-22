غلق تسجيل الرغبات للطلاب المرفوضين من الجامعات التكنولوجية خلال ساعات

أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، أن مكتب التنسيق الرئيسي سيغلق خلال الساعات القليلة المقبلة، باب التسجيل لرغبات تحويلات تقليل الاغتراب للطلاب المرفوضين في المقابلات الشخصية للجامعات التكنولوجية، وذلك بعد أن أتاحت لهم التحويل وفقًا للحدود الدنيا التي أقرها الأعلى للجامعات والأعداد المحددة لكل كلية أو معهد، لافتًا إلى عدم وجود استثناءات أو وساطة أو محسوبية وأن التوزيع الطلاب جرى إلكترونيًا.

غلق باب تسجيل الرغبات للمرفوضين من الكليات التكنولوجية

وأضاف «عطا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موقع التنسيق يواصل حاليًا استقبال رغبات الطلاب من خلال الدخول برقم الجلوس والرقم السري، مشيرًا إلى أن وزير التعليم العالي وجه بتذليل كافة العقبات تجاه الطلاب في هذا الشأن، وفقًا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس.

تفاصيل مؤتمر «كوب 27»

وفي السياق ذاته، تكشف وزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، خلال الساعات القليلة المقبلة، كافة التفاصيل الخاصة بالاستعدادت المتعلقة بالمشاركة في قمة المناخ «cop27»، المقرر استضافتها بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وكذلك تفاصيل الاستعدادات لانتخابات الاتحادات الطلابية 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.