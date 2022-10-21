إشادات واسعة بملف «الوطن» عن الجامعات التكنولوجية: نشر الوعي دور مهم للإعلام

إشادات واسعة حظي بها ملف جريدة «الوطن»، الصادر بتاريخ اليوم الجمعة، بعنوان «الصنايعية بشهادة جامعية».. مصر تنهض بالتعليم الفني والتكنولوجي، من قبل رؤساء الجامعات التكنولوجية، مؤكدين أن «الوطن» تسهم بشكل كبير في تشكيل الوعي وأسهمت في زيادة إقبال الطلاب على هذه النوعية من الجامعات.

«كشك»: «الوطن» من أبرز الصحف التي تسلط الضوء على الجامعات التكنولوجية

أشاد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بملف جريدة «الوطن»، مؤكداً أنها من أبرز الصحف التي تسلط الضوء على الجامعات التكنولوجية بما يسهم في توعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية هذه الجامعات ودورها في الوقت الحالي.

وأضاف «كشك» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تسليط الجريدة الضوء على الجامعات التكنولوجية، أسهم في تقدم عدد كبير من الطلاب لهذه الجامعات انطلاقاً من أهميتها في سوق العمل.

وعبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، قالت جامعة الدلتا التكنولوجية: «على صفحات الوطن الدكتور أحمد الحيوي يؤكد أن الجامعات التكنولوجية تجربة مصرية خالصة وأن النظرة للتعليم الفني تغيرت بسبب دعم الدولة وطلاب الجامعات التكنولوجية فخورون بدراستهم وأول دفعة تستعد لسوق العمل»، بعد أن أشارت إلى صفحتي العدد الورقي في منشورها.

«الديب»: إخراج الملف يُدرس

وأشاد الدكتور هشام الديب رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بملف «الوطن»: «الإخراج مدرسة تٌدرس»، واصفاً الملف بـ «الرائع»، مؤكداً أنه مبذول به جهد كبير في تناول كل ما يتعلق بالجامعات التكنولوجية.

وأكد «الديب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الملف به تحرير على أعلى مستوى، وهو الدور الحقيقي للإعلام بنشر الوعي، موضحاً أن تصميم الصفحات يدل على تناول كل ما يتعلق بالجامعات التكنولوجية بداية من الطالب حتى مستشار وزير التعليم العالي.

يذكر أن «الوطن» نشرت ملفاً اليوم عن الجامعات التكنولوجية، تناولت فيه كل المحاور المتعلقة بهذه الجامعات بداية من التجهيزات الخاصة بها ورأي الطلاب في طبيعة التدريس بها الذين أكدوا أنها تؤهلم بشكل جيد لسوق العمل، فضلاً عن حوار مع الدكتور أحمد الحيوي مستشار وزير التعليم العالي لشؤون التعليم الفني.

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