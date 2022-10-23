اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية «خلية استهداف الكنائس»

تستكمل الدائرة الثالثة «إرهاب» في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة عدد 2 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس».

هيئة المحكمة

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة، ووائل عمران.

قيادة جماعة إرهابية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية استهداف الكنائس»، وجهت لهم العديد من التهم والتي كان من أبرزها تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها الإرهابية، فضلًا عن الدعوى لتعطيل أحكام القوانين والدستور.

الاعتداء على الحرية الشخصية

وأضافت تحقيقات النيابة مع المتهمين، أنهم اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين من خلال محاولتهم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع كافة مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

استباحة أموال وممتلكات المواطنين ودمائهم

كما بينت تحقيقات النيابة العامة التي أجريت مع المتهمين أيضًا، قيامهم باستهداف المنشآت العامة واستباحة أموال وممتلكات ودماء المواطنين، والانضمام لجماعة إرهابية بهدف إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض حياة المواطنين والمجتمع للخطر.

حيازة أسلحة نارية ومفرقعات

كما صنع المتهمين المفرقعات، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية.