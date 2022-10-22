«اتحاد الصناعات»: مصر قادرة على تجاوز صادرات بـ100 مليار دولار في 3 سنوات

قال المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن استهداف الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار لم يعد حلما يصعب تحقيقه، إذ أن الهدف يعد متواضعا بالنظر إلى إمكانات الاقتصاد المصري.

وأضاف «الشاهد» في تصريحات للصحفيين، أن القطاع الصناعي المصري، قادر على تحقيق طفرات صناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع القرارات الإيجابية التي نفذتها الحكومة المصرية دعما للقطاع.

اتفاقيات دولية مع دول الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية

وأوضح الشاهد، أن مصر ترتبط باتفاقيات دولية مع دول الاتحاد الأوروبي والبلدان العربية، إلى جانب أسواق أفريقيا جنوب الصحراء، ما يجعلها ويؤهلها أن ترتفع صادراتها لأكثر من هذه الأرقام المستهدفة، مشيرا إلى أن مصر خلال العام الماضي، سجلت صادرات بقيمة تجاوزت 32 مليار دولار، وهى قادرة على الوصول إلى 100 مليار دولار وأكثر، في ظل القرارات الأخيرة المتعلقة بثبات أسعار الطاقة وتيسيرات التراخيص، ومنح الأراضى الصناعية مقابل سعر ترفيقها أو بنظام حق الانتفاع.

وضع آلية لطرح الأراضي الصناعية على أساس التملك وحق الانتفاع

ووصف الشاهد قرار الحكومة بوضع آلية لطرح الأراضي الصناعية على أساس التملك وحق الانتفاع على أن يكون سعر الأرض وفقا لتكلفة ترفيق المتر المربع، بالإيجابي للغاية، حيث أصبح هناك إمكانية للحصول على أراضي بنظامين الأول وهو حق الانتفاع حيث يتم سداد حق الانتفاع بنسب تتراوح بين 5 إلى 10% وفق آلية محددة، مع إمكانية عدول المستثمر عن ذلك وطلبه تملك أرض المشروع.

وأوضح أن قرار الحكومة بطرح الأراضي الصناعية بسعر الترفيق للمتر المربع يعد دعما كبيرا لانطلاق القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، ويرفع عن كاهل الاستثمار الصناعى أعباء تكلفة الأرض، ليستخدم هذه التمويلات في شراء الآلات والمعدات والمواد الخام وإنشاء المصنع.