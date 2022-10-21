«الحاصلات الزراعية»: حققنا 2.7 مليار دولار من التصدير في الموسم الماضي

قال عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر بدأت الاهتمام بالتصنيع والزراعة والإنتاج منذ 7 سنوات فقط، لافتا إلى أن مصر حققت في التصدير الزراعي بالموسم الماضي 2.7 مليار دولار، والصناعات الغذائية تحصل على موادها الخام من الزراعة وتمكنت من التصدير بما يعادل قيمته 4 مليارات دولار.

زيادة مؤشرات التصدير خلال السنوات المقبلة

وأوضح «الدمرداش» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» مع الإعلامي محمد علي خير والمذاع على فضائية «المحور»، أن الأرقام التي تم تحقيقها يمكن تحسينها خلال الفترات المقبلة، مشيرا إلى أن الموافقة على تصدير منتج واحد تتطلب سنوات نتيجة لوقت البروتوكول الحجري الذي يتطلب زيارة وفد طبي من الدولة المستوردة للدولة المصدرة للتأكد من المنتج قبل الموافقة على تصديرة.

لقاء رئيس الوزراء ومناقشة التحديات

وأكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن رئيس الوزراء التقى المجلس، واستمع إلى المشكلات والتحديات والتي يأتي على رأسها النقل، وخاصة النقل البحري للمنتجات الغذائية.