رسائل فخر ومحبة من المصريين لـ السيسي: سر على بركة الله.. إحنا معاك يا ريس

رسائل شكر وحب وفخر بعثها المصريون إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثمنين فيها جهوده نحو مصر وشعبها، معبّرين عن فخرهم بالمبادرات الرئاسية والمشروعات القومية التي طالت جميع محافظات مصر، داعين الله لرئيس الجمهورية بالتوفيق والسداد والصول بمصر نحو الأفضل.

وعبّر أحد الشباب عن فخره بما يتمّ من إنجازات على أرض مصر، قائلًا «اللي بيتعمل ده هيقعدنا 100 سنة قدام فخورين بيه»، ليلتقط مواطن آخر أطراف الحديث داعيًا الله لرئيس الجمهورية بالعون والسداد: «بصراحة بيعمل حاجات كتير حلوة.. الله يكون في عونه، عمل طرق ومبادرة حياة كريمة دي عاملة حاجات كثيرة حلوة أوي»، فيما ذكر مواطن آخر: «يا ريس سر على بركة الله زي ما أنت ماشي، وإحنا صابرين معاك لآخر المدى».

طفلة للرئيس: «عمل شغل كويس جدا»

فيما وجهت طفلة رسالة إلى رئيس الجمهورية قالت فيها: «الرئيس عمل شغل كويس جدا، يا رب يفضل يوسع الحاجات ويكبرها ويجيب كل حاجة حلوة لينا ويخلي كل الناس تقول مصر عملت»، لتتابع إحدى المواطنات الحديث مبدية إعجابها بمصنع الرمال واهتمام الدولة بالبحث العلمي: «عجبني أوي مصنع الرمال السوداء، ده يعتبر إنجاز للبحث العلمي كبير جدا وبشكره جدا على الإنجازات اللي بتحصل»، ويتدخل ثالث: «بيحصل حاجات كويسة طبعا، قرى بتتعمر ومساكن بتطلع، والبنية التحتية بقت 10 على 10»،

مواطن مصري: «كلنا في ضهر الرئيس عبدالفتاح السيسي»

أكّد المواطنون أن مبادرة «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة» وحتى «كلنا واحد» حققت إنجازات كبيرة على ارض الواقع، وقال أحد المواطنين: مواطن آخر: «مشروع تكافل وكرامة والقرى اللي بتتوضب كل دي حاجات متتعوضش»، وقال مواطن آخر: «حقيقي حضرتك مش هتتعوض تاني»، وقال مواطن آخر: «كلنا بنحب مصر وعاوزينها أحسن بلد في العالم، وكلنا في ضهر الرئيس عبدالفتاح السيسي».

شاب مصري: أحب أشكر سيادة الرئيس وأقوله إني بحبه

أحد الشباب عبّر عن حبه للرئيس السيسي بقوله: «أحب أشكر سيادة الرئيس وأقوله إني بحبه»، فيما أكّدت سيدة وقوف الشعب المصري إلى جوار الرئيس بقولها: «خليك واقف جنبنا وإحنا معاك وفي ضهرك وساندينك في أي حاجة تعملها»، وتابع مواطن آخر: «إحنا بندعيله لأن توفيقه من توفيق البلد وكلنا في ضهرك وكلنا معاك».