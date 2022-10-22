بعائد 5.30%.. بنك مصر يصدر شهادة الثبات الدولارية

أصدر بنك مصر، الوعاء الادخاري «شهادة الثبات الدولارية.. ذات العائد المثمر» لمدة ثلاث سنوات أو خمسة سنوات قابلة للتجديد، تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة، ولا يتأثر بتذبذب أسعار السوق، ويصل العائد على الشهادة الى 5.30% سنويا، وفقا لمدة الشهادة ودورية صرف العائد، مع إمكانية صرف العائد بمعدل «شهري/ ربع سنوي/ نصف سنوي/ سنوي»، ويصرف بنفس عملة الشهادة، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين والشركات، ويتم استرداد قيمتها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة.

شراء الشهادة من أي فرع للبنك

يتيح بنك مصر لعملائه، شراء الشهادة من أي فرع من فروع البنك، التي تصل الى أكثر من 800 فرع، والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كما يمكن شراء الشهادة من خلال تطبيق الانترنت والموبايل البنكي BM On line، وتهدف الشهادة الى اجتذاب الحصيلة الدولارية وضخها في الاقتصاد القومي مع حصول العملاء على عائد مميز على مدخراتهم الدولارية من خلال هذه الفرصة لتعظيم مدخراتهم في بلدهم مصر.