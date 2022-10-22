رسائل حب من المواطنين للرئيس السيسي: شكرا على الحياة الكريمة اللي بنعيشها

وجه المصريون رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل ما يقدمه لمصر من إنجازات ومشروعات، معلقين على الأزمات التي مرت بها مصر الفترات الأخيرة، إذ قال أحد المواطنين: «من ناحية كورونا والأزمات العالمية لو بصينا لمصر مفيش دولة زيها في العالم»، فيما قال آخر: «ربنا يعينك علينا يا ريس ويصلح حال البلد»، وقال ثالث: «طلبنا منه وكلفناه يوم 30/6 ينزل يحمي شعبه ونزل وقدرنا نرجع بلدنا من فرقة كانت مغتصباها يوم من الأيام».

مواطن: شكرًا للرئيس على الحياة الكريمة

وقالت سيدة أخرى: «كنا عايشين في منطقة أبو رجيلة بين الزبالة، وجينا دلوقتي حي الأسمرات في مكان أنضف وأرقى، وكل الخدمات متوفرة من مدرسة وكنيسة وجامع وكل حاجة كويسة، وشكرا للرئيس على الحياة الكريمة اللي بنعيشها»، وقالت أخرى: «لازم ما نبصش تحت رجيلنا بس ونبص لقدام ونبص لعيالنا وإن شاء الله هنعدي».

مواطن: عايشين في بيوت آدمية نضيفة

وقال أحد المواطنين: «التطوير الموجود في البلد كل الناس حاسة بيه، من طرق وكباري وتبطين ترع وحياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، والمساكن اللي اتعملت مكان العشوائيات والقرى في الصعيد، والناس اللي كانت معندهاش صرف صحي ولا غاز ولا كهرباء، ودلوقتي عايشين في بيوت آدمية نضيفة وأثاث نضيف، كلنا في ضهر الرئيس وبنقوله خليك معانا ومتسبناش».

وقال شاب: «كفاية الأمن والأمان اللي في البلد وكلنا في ضهرك وداعمين ليك يا ريس»، وقالت سيدة: «بدعي في كل صلاة بقول ربنا يخلي الرئيس لينا وما يحرمناش منك وبقول ربنا يجعل يومي قبل يومك».