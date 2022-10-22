ضبط شخصين بحيازتهما 93 كيلو بانجو في دمياط.. 540 ألف جنيه قيمة المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع مديرية أمن دمياط، من القبض على شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، حال استقلالهما سيارة ملاكي دون لوحات معدنية، وبحيازتهما كمية من المواد المخدرة.

بندقية خرطوش وطبنجة بحوزة المتهمين

وشارك قطاع الأمن العام إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، في تحديد مسار المتهمين والقبض عليهما وبحوزتهما 93 كيلو جرام لمخدر البانجو، و5 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ومبلغ مالي وهاتف محمول.

540 ألف جنيه قيمة المضبوطات

وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتٌقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ540 ألف جنيه تقريباً.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة.

تم تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.