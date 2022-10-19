المشدد 3 سنوات لصاحب مقهى بالدرب الأحمر: يقدم «الحشيش» للزبائن في الشيشة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد علي، بمعاقبة متهم روج المواد المخدرة في الدرب الأحمر، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور.

تحقيقات النيابة

وكشف أمر إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بأنه بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، أحرز بقصد الإتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر، كما أدار مكانًا «المقهى الخاص به»، لتعاطي المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية نقيب شرطة ومعاون مباحث الدرب الأحمر، بأنه وحال مروره الأمني، ورد إليه معلومة أكدتها تحرياته السرية، مفادها قيام المتهم بتهيئة المقهى الخاص به وكرًا لمتعاطي المواد المخدرة، فانتقل صوبها فابصره ممسكًا صحنا به عدة قطع لجوهر الحشيش المخدر.

تفاصيل الواقعة

ويقوم صاحب المقهى بوضع إحدى القطع المخدرة بأحد الأحجار أمام أحد متعاطي الأرجيلة «الشيشة»، فضبط المتهم ولاذ الآخر بالفرار، وبالتقاط الصحن وفحص الأرجيلة عثر بأحجارها على قطع لذات المادة المخدرة محل الضبط، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي، وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته، وأنه اتخذ من المقهى وكرًا لمتعاطي المواد المخدرة.