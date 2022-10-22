القبض على شخص سرق أموال من سيارة بالنزهة.. وضبط صاحب مخزن غير مرخص في المطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل - له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) وبحوزته (مبلغ مالى – كمية من مخدر الهيروين).

ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.

اعتراف المتهم

وبمناقشته إعترف بسرقته المبلغ المالى من داخل إحدى السيارات بأسلوب "كسر الزجاج" حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

التعرف على المضبوطات

أمكن التوصل للمجنى عليه "مالك السيارة"، وبإستدعائه تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات بدون ترخيص في القاهرة

وفي بيان آخر أعلنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنها من ضبط (صاحب مخزن لتعبئة زيوت السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة المطرية - ومقيم بذات العنوان) وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص وإستغلاله فى تعبئة زيوت السيارات ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

كما عُثر بداخل المخزن المشار إليه على (3240 لتر زيوت سيارات مدون عليها علامات تجارية "وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" – كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية المستخدمة فى عملية التعبئة – 1000 إستيكر مدون عليه علامات تجارية).

اعتراف المتهم

وبمواجهته إعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.