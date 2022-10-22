«جامعات» تعلن الاهتمام بقضايا المناخ.. استراتيجية سنوية للتدريس والتوعية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، تماشيا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27، فعاليتها المختلفة المتعلقة بقضايا المناخ، ومناقشة كل الموضوعات التي تهدف إلى الاستفادة من كل التوصيات، وتنفيذها على أرض الواقع.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات، على استمرار فعاليات مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتغيرات المناخية، مشيرين إلى أن الاستراتيجية الخاصة بكل جامعة، ستتضمن الاهتمام بكل الأمور الخاصة بمجابهتها، مع التوعية الجيدة خلال مراحل الدراسة.

التغيرات المناخية

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الالتزام بكل الضوابط والقواعد المتعلقة بالاهتمام بقضايا مجابهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أن محور الاهتمام بالمناخ، سيكون ضمن استراتيجة الجامعة، خلال السنوات المقبلة، وليس تزامنا مع انعقاد قمة cop27، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على الاهتمام الكامل بقضايا التغيرات المناخية من خلال التدريس والمناهج والتوعية الشاملة للمجتمع الجامعي وغيره.

انتظام الدراسة للفصل الدراسي الأول

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات لـ«الوطن»، متابعة الاستراتيجية وتحقيقا لأهداف الدولة المصرية، تواصل الجامعة حملات التوعية، بقاضيا التغيرات المناخية، من خلال المناهج والندوات والمحاضرات لمنسوبيها، لافتا إلى أن الاهتمام بالقضايا المناخية، سيكون ضمن أهداف واستراتيجية الجامعة سنويا، مع التوسع في المساحات الخضراء بمختلف الكليات، والتوسع من الإنارة النظيفة المنتجة من خلال الطاقة الشمسية.