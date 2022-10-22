حبس 25 تاجر مخدرات ضبطوا خلال حملة أمنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق في القليوبية بحبس 25 تاجر مخدرات ضبطوا في حملة أمنية لمديرية أمن القليوبية، وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة النارية، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول نشاط المتهمين وتحريز المضبوطات من الأسلحة والمخدرات.

ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

كانت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات، تمكنت من القبض على 25 تاجر مخدرات وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض خلال حملة مكبرة شنتها مديرية الأمن لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، وأخطرت جهات التحقيق التي أمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات.

تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار في المخدرات

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 23 قضية مخدرات ضبط خلالها 25 متهما بحوزتهم كميات مختلفة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، وتبين أن 12 منهم لهم معلومات جنائية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وتنفيذ 7182 حكما قضائيا متنوعا، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين.

العقوبة القانونية

وأوضح أحمد داود محام بالقليوبية، لـ«الوطن»، أن تهمة وعقوبة الاتجار في المخدرات تتراوح ما بين السجن إلى الإعدام ومصادرة المضبوطات.

وينص القانون على معاقبة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا، يعاقب بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.