ضبط القائمين على إدارة شركتين للسياحة والسفر دون ترخيص في أسيوط وسوهاج

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام بعض شركات السياحة بمزاولة نشاطها بدون ترخيص من الجهات المعنية.

تحديد شركتين للسياحة والسفر بدون ترخيص

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد (شركتين للسياحة والسفر بدون ترخيص) بنطاق محافظتى (أسيوط – سوهاج) وضبط القائمين على إدارتهما على النحو الآتى:

ضبط (المالكة والقائمة على إدارة إحدى شركات السياحة بدون ترخيص والكائنة بمحافظة أسيوط ، لها معلومات جنائية ) وذلك لقيامها بممارسة أعمال الشركة بدون ترخيص من الجهات المعنية، وبحوزتها (أجندة مدون بها أسماء العملاء والشركات السياحية – أكلاشيه يقرأ بإسم الشركة المشار إليها – لافته مدون عليها إسم الشركة المشار إليها وأرقام هواتفها ) وجميع المضبوطات تتعلق بالتسويق لأنشطة سياحية بالمخالفة للقانون.

وضبط (القائم على إدارة إحدى شركات السياحة والسفر والكائنة بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) وذلك لإدارته الشركة ومزاولة نشاطها بدون ترخيص من الجهات المعنية ..وبحوزته (2 أجندة بها معاملات الشركة مع عملائها – 5 تذاكر طيران)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.