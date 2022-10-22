ضبط 27 طن أعلاف حيوانية وداجنة دون ترخيص خلال 24 ساعة

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالى:

فى مجال حماية الثروة الزراعية

الأعلاف الحيوانية:

ضبط عدد (3) قضايا (2 شركة للأعلاف - مخزن عشوائى للأعلاف ( وجميعهم بدون ترخيص.. بمضبوطات بلغت (27 طن أعلاف حيوانية وداجنة متنوعة بدون ترخيص).

الطب البيطرى:

ضبط عدد (2) قضية (2 محل جزارة) بمضبوطات بلغت (8 كيلو جرام لحوم للذبح والتجهيز خارج المجزر).

فى مجال حماية البيئة

المواد الغذائية: ضبط قضية (مؤسسة للمقرمشات بدون ترخيص).. بمضبوطات بلغت (1٫800 طن مواد غذائية بدون ترخيص).

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.