إصابة سائق و7 أطفال في انقلاب سيارة على طريق «القاهرة - أسيوط»

شهد طريق «أسيوط - القاهرة» الزراعي عند قرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بأسيوط، انقلاب سيارة «تمناية»، ما أسفر عن إصابة سائقها و7 أطفال، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير امن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغ بانقلاب سيارة «تمناية» على الطريق الزراعي عند قرية «الحواتكة» دائرة المركز.

بالانتقال والمعاينة تبين انقلاب سيارة «تمناية» تحمل أرقام «8531 ي ج ع» على الطريق الزراعي عند قرية الحواتكة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من «بيتر ع. ص»، قائد السيارة، و«مريم م. ع.»، 12 عاما، و«أميرة م. ع.»، 11 عاما و«أسماء ي. ح.»، 9 أعوام، و«سيف م. ي.»، 8 أعوام، و«أيسل م. م.»، 8 أعوام، و«صموائيل ج. س.»، 12 عاما.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج، وتبين وجود إصابات متنوعة بين المصابين من كدمات وسحجات وكسور.

تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.