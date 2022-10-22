«صحة النواب» عن حقيقة الموجة السابعة لفيروس كورونا: كل شيء وارد

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حقيقة وجود موجة سابعة لفيروس كورونا تضرب مصر خلال الأيام المقبلة، قائلاً: «كل شئ وارد ولا نعلم موعد ولكن التوقعات تشير إلى أنه ممكن أن تكون هناك موجة جديدة مع حلول فصل الشتاء شديد البرودة»، موضحًا أن الإصابات بفيروس كورونا حاليًا في تزايد بسيط لكن ليست بمعدلات انتشار مرض الإنفلونزا.

فيروس كورونا

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العالم ككل يشهد حالياً زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين المواطنين، خاصة دول أوروبا، نظرًا لموجة البرد الشديد التي تشهدها تلك الدول، مؤكداً أنه يجب على الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة والاهتمام بتطبيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحة و ضرورة الحصول على لقاح كورونا.

تحورات جديدة لفيروس كورونا

وأكد رئيس صحة النواب، أن النتائج للتحاليل والترصد الذي يجري تنفيذه كل وقت وحين لعينات فيروس كورونا كوفيد 19، لم ينتج عنها اكتشاف أي طفرات جديدة للفيروس أو متحورات، وأن الطفرتين المنتشرين هما ab4 وab5 لسلالة أوميكرون.