«الصحة»: تحورات كورونا ضعيفة.. ولا أعراض جديدة للفيروس في الشتاء

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن بروتوكول علاج كورونا المصري استطاع أن يحقق معدلات شفاء مرتفعة سواء للحالات البسيطة أو المتوسطة أو الشديدة على مدار الموجات المختلفة للفيروس.

وتابع حسني، لـ«الوطن»: حققنا أعلى معدلات للشفاء في الموجة الرابعة والخامسة وتم تحديث البروتوكول سبع مرات، والتحديث كان بهدف إضافة عقاقير جديدة يتم الإعلان عنها وتدرسها اللجنة وتجد أن المصلحة العامة تقضي أهمية إضافتها.

بروتوكول علاج كورونا

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنه لا يوجد في الفترة الحالية تحديث لبروتوكول علاج كورونا، نظرا لأن الوضع الحالي للفيروس يشهد استقرارا على مستوى العالم، لافتا إلى أن التحورات الجديدة والتي ظهرت في الفترة الأخيرة ضعيفة ويتعامل معها البروتوكول العلاجي بشكل جيد.

وأكد أنه في حال حدوث أي طوارئ تستدعي التحديث يتم الإعلان عنه بشكل عاجل، لتدريب الفرق الطبية المختلفة عليه، ويتم توزيعه على المستشفيات على مستوى الجمهورية.

هل ظهرت أعراض جديدة لفيروس كورونا؟

ونفى «حسني»، إمكانية ظهور أعراض جديدة لفيروس كورونا في فصل الشتاء، مضيفا أن أعراض كورونا كما هي منذ بداية انتشار الجائحة والمتعارف عليها، والاختلاف الذي يحدث يكون في مدة الأعراض كزيادة مدة ارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أنه مع وفرة التطعميات والتوسعات التي تتم من خلال حملات وزارة الصحة والسكان، أصبحت أعراض فيروس كورونا معروفة وبسيطة ولا تستدعي القلق والذهاب إلى المستشفيات.