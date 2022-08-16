إنهاء خدمة وتحويل للنيابة.. تحليل المخدرات يكشف مدى انضباط الموظفين

اضطرت بعض الجهات الحكومية إلى إنهاء خدمة بعض الموظفين بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات بناء على التحاليل التي أجريت لهم، وتبين إيجابية عينات التحليل للمخدرات.

«الوطن» ترصد لكم أبرز حالات فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات خلال الأيام القليلة الماضية، كما يلي:

إنهاء خدمة 7 عاملين في جامعة المنصورة

أعلنت جامعة المنصورة إنهاء خدمة عاملين في الجامعة بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وأكدت في بيان لها أن إجمالي ما تم إنهاء خدمتهم لثبوت تعاطيهم المخدرات حتى الآن يبلغ عدد 7 من العاملين بقطاعي ‏التعليم والمستشفيات، وذلك وفقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وطبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021.

إحالة 109 من سائقي حافلات المدارس للنيابة

وأجرت لجنة الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تحاليل تعاطي المواد المخدرة لـ14 ألف و220 سائق وتبين إيجابية التحليل لـ114 سائقا، وثبت أنهم يتعاطون المواد المخدرة (حشيش، ترامادول، مورفين، تعاطى متعدد)، وذلك ضمن التحاليل التي أجريت للسائقين في العام الدراسي 2021-2022.

إيقاف سائقين بجامعة بني سويف

أجرت جامعة بني سويف حملة مفاجئة للكشف عن المخدرات لدى سائقي الجامعة وعددهم 36 سائقا وبعد ظهور النتيجة قرر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إيقاف سائقين بالجامعة 3 أشهر عن العمل، عقب ثبوت تعاطيهم لمخدر الحشيش.