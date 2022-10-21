ضبط 1705 قضايا تموينية متنوعة في حملة أمنية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1705) قضية تموينية متنوعة من بينها :-

وضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات (4,250 طن دقيق أبيض"عينى") ، (469) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (38,200 طن دقيق أبيض "عينى" – 57,153 طن "زيت – أرز – سكر – مسلى – أعلاف – أسمدة – شيكولاتة - لحوم" – 1800 عبوة مقرمشات – 28800 قطعة بسكويت – 19222 عبوة سجائر ) ، وكذا (722) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 181 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 191 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 23 قضية توقف عن الإنتاج – 306 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (12,050 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,850 طن دقيق بلدى مدعم "عينى" – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى") ، وكذا ضبط (24) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2,480 طن "سكر مُدعم" – 53600 لتر مواد بترولية – 1100 عبوة زيت تموينى) بحجم مضبوطات سلع غذائية بلغت إجمالى (117,083 طن "مستندى – عينى") عبارة عن (10,500 طن دقيق بلدى "مستندى" – 4,500 طن دقيق بلدى "عينى" - 2,480 طن "سكر مدعم" – 42,450 طن دقيق أبيض "عينى" – 57,153 طن "زيت – أرز – سكر – مسلى – أعلاف – أسمدة – شيكولاتة - لحوم"( ، وكذا (53600 لتر مواد بترولية – 1100 عبوة زيت تموينى – 2000 رغيف بلدى مدعم "عينى" – 28800 قطعة بسكويت - 19222 عبوة سجائر) كان أبرزها الآتى:

× ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن دقيق أبيض "عينى" – 7,915 طن "سكر حر – زيت طعام – مسلى") معبأة داخل عبوات وشكائر لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.

× ضبط (المدير المسئول عن مخزن تابع لمخبز سياحى) بمحافظة الجيزة ، وبحوزته كمية قدرها (25,6 طن دقيق أبيض "عينى") وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

× ضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى) بمحافظة شمال سيناء ، لتصرفه في كمية قدرها (8,2 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى") قام المذكور بالتصرف فيها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.

× ضبط (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج ، وبحوزته كمية قدرها (10 طن أعلاف دواجن) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.

× ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (7 طن أسمدة زراعية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.