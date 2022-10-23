درجات الحرارة اليوم الأحد 23-10-2022.. العظمى في القاهرة 26 درجة

أصدرت الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد، على الأنحاء والمدن كافة؛ إذ تسجل الحرارة في الإسكندرية اليوم 25 وفي القاهرة 26 درجة مئوية.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتحديدًا خلال ساعات الليل، يصحبه أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 70% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فضلًا عن هطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أيضًا على مناطق من جنوب الوجة البحري وشمال سيناء على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

حالة الطقس اليوم

ويسود اليوم الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ونوهت الأرصاد أن طقس اليوم الأحد سيكون لطيفًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره على كافة الأنحاء، فضلًا عن وجود نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وكشف خبراء الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 26- 19.

العاصمة الإدارية 26- 19.

6 أكتوبر 27 - 18.

بنها 26 - 19.

دمنهور 26- 18.

كفر الشيخ 26- 18.

المنصورة 25 - 19.

دمياط 25 - 21.

بورسعيد 25 - 21.

الإسماعيلية 26 - 17.

السويس 26 - 18.

الزقازيق 26 - 19.

شبين الكوم 26 - 19.

طنطا 25 - 18.

شلاتين 32 - 23.

الإسكندرية 25- 18.

العلمين الجديدة 25- 18.

وادي النطرون 28 - 18.

مطروح 24- 19.

السلوم 25 - 16.

سيوة 25- 16.

العريش 26 - 20.

رفح 26 - 20.

الطور 28- 20.

كاترين 22- 13.

رأس سدر 30- 18.

نخل 24- 15.

طابا 26- 21.

نويبع 28- 22.

حلايب 29- 24

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 21

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 16

أسيوط 28- 15

سوهاج 29- 18

قنا 31- 19

الأقصر 31- 18

أسوان 32- 19

الوادي الجديد 31- 15

أبو سمبل 31- 18

أبو رماد 32 - 24

رأس حدربة 31 - 23.