كيف يساهم مشروع كايرو بايك في مواجهة التغيرات المناخية؟.. خبير يوضح

مشروع مهم انطلقت مرحلته الأولى منذ أيام، يهدف للتحول للنقل منخفض الانبعاثات ورفع الوعي بأهمية مواجهة التغيرات المناخية، كايرو بايك الذي انطلق في 26 محطة موزعة بمنطقة وسط البلد، بسعة استيعابية لكل محطة من 10 دراجات إلى 28 دراجة، موزعين بعناية، حيث تم اختيار النقاط استنادًا إلى الاحتياج لبعض المناطق ومحطات المترو والنقل العام.

وأكد محمد سامي، مدير العلاقات العامة بمشروع كايرو بايك ومؤسس مبادرة جوبايك تعميم المشروع في باقي المحافظات في تصريحات لـ«الوطن»، رؤية المشروع وخطة الدولة أن يتم تعميم مشروع كايرو بايك في جميع أنحاء الجمهورية، ولكن في مراحل لاحقة، حيث يتم تجميع ملاحظات المرحلة الأولى من المشروع، ويتم دراستها والاستفادة بها عند تطبيق المراحل المقبلة.

هدف المشروع تعزيز استخدام الدراجة كوسيلة انتقال آمنة

المشروع هدفه تعزيز استخدام الدراجة كوسيلة انتقال آمنة، وصديقة للبيئة وشبه أساسية على غرار بعض الدول الأوروبية، وإحدى وسائل النقل المستدام الذي يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من استهلاك الوقود الأحفوري، وبالتالي توفر عائدًا كثيرًا على الدولة، ولا تقتصر على ذلك؛ بل تحسن الصحة والحالة المزاجية.

أما بالنسبة لكيفية الاستخدام والاشتراك، تتم عن طريق التسجيل في الموقع الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الضغط على هذا الرابط، وملء الاستمارة إلكترونيًا، ومن ثم في خلال 48 ساعة، يتم إرسال رسالة نصية بمكان وزمان الكارت الخاص بالمنظومة، وعن طريق هذا الكارت يتم استخدام المنظومة بكل سهولة.

تأثير المشروع على cop27 مؤتمر المناخ الدولي

وتابع سامي: يأتي افتتاح المشروع بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ، الذي سوف يقام بشرم الشيخ، في هذه رسالة واضحة وصريحة للعالم بأكمله، أن مصر لديها نظام مشاركة دراجات بنفس المواصفات القياسية الأوروبية.

وقال مدير العلاقات العامة بمشروع كايرو بايك، إن المرحلة الثانية ستنطلق بنهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية ستكون بها 250 دراجة أخرى سيتم الدفع بها، وتشمل منطقة الزمالك وجاردن سيتي، وبذلك سوف تكون هناك 45 محطة تخدم منطقة وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بنهاية العام الجاري.