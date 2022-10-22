محطات مشروع كايرو بايك في وسط البلد بالقاهرة.. اعرفها

أطلقت محافظة القاهرة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) ومؤسسة دروس السويسرية مشروع كايرو بايك بعد تحديد مواقع محطاته بالنسبة للمرحلة الأولى، وتبلغ 26 محطة تم تجهيزها وفق منظومة مكملة لبعضها لتكوين شبكة متصلة من المحطات، لتكون قريبة من وجهة المستخدم بحيث تكون أقرب محطة على مسافة أقل من 1 كيلو متر.

محطات المرحلة الأولى فى وسط البلد والتحرير والعتبة

- ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش

- داخل ممر الشواربى

- مدخل جراج التحرير من الميدان

- ميدان الجمهورية

- أمام ميدان عبد المنعم رياض

- مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق

- تقاطع الفلكى مع الشيخ ريحان

- مدخل محمود بسيونى من طلعت حرب

-ممر القاضى الفاضل من محمد صبرى

- أمام شركة التأمين الأهلية فى تقاطع محمد فريد وقصر النيل

- ميدان لاظوغلى شارع نوبار رصيف شرطة السياحة

-ناصية الفلكى مع شارع التحرير

- الرصيف المقابل لنقابة المحاميين فى شارع رمسيس

- ميدان التحرير أمام كنتاكى

- السور الخلفى لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ على يوسف

- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس

-نقابة التجاريين شارع رمسيس

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر

- أمام مدخل شارع الجمهورية

-أمام عمارة رمسيس

- شارع الجمهورية مع نجيب الريحانى على صيف المثلثة

- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو

محطات كايرو بايك وسط البلد:

- شارع كورنيش النيل عند مدخل شارع عبد الرحمن فهمى

- شارع قصر النيل أمام فندق شتاينبرجر ميدان التحرير

السيدة زينب وجاردن سيتى

- أمام مسرح السلام عند إسماعيل أباظة وقصر النيل شارع القصر العينى

- أمام نقابة الأطباء شارع القصر العينى

- جار العمل فى إعداد محطات المرحلة الثانية من كايرو بايك.