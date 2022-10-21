مؤسس «سكتك خضرا»: «كايرو بايك» سيسهم في مواجهة التغيرات المناخية

قال المهندس محمد سامي مؤسس مبادرة «سكتك خضرا»، والذي تعاون مع محافظة القاهرة في مشروع الدراجات التشاركية «كايرو بايك»، إنّ النقل المستدام وسيل صديقة للبيئة دون انبعاثات كربونية، منها الجري أو المشي أو الدراجات أو المركبات الكهربائية، إذ تكون انبعاثاتها الكربونية تكاد تكون منعدمة.

المرحلة الأولى من المشروع

وأضاف سامي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ «كايرو بايك» مشروع قومي مالكه ودعمه الأساسي محافظة القاهرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البصرية ومعهد سياسة النقل والتنمية، مشيرًا إلى أنّه عبارة عن مرحلتين الأولى تتكون من 26 محطة موزعة في منطقة وسط البلد بواقع 250 دراجة.

وأوضح طرق الاشتراك للمستخدمين، إذ يمكنهم الدخول على الموقع الرسمي للمشروع لتسجيل البيانات، وفي خلال 48 ساعة، تصلهم رسالة باستلام الكارت، وعن طريق هذا الكارت يمكن استخدام أي دراجة.

وتابع مؤسس مبادرة «سكتك خضرا»: «نعي جيدًا أنّ بعض الفئات لا تمتلك الكروت الائتمانية، وقررنا أن يكون جزءًا من التشغيل عن طريق مشغل خدمة عند كل محطة يساعد أي مواطن للحصول دراجة، لكن المواطن يجب أن يملأ استمارة للتأمين بالنسبة له وللمشروعات، وفي كل محطة هناك كاميرات مراقبة تعمل عن طريق الطاقة الشمسية توفيرا للكهرباء».

تعميم المشروع

وأوضح أن كل دراجة يكون لها قفل وكود معين، متابعًا: «نعمل على تعميم المشروع على نطاق جمهورية مصر العربية، والمرحلة الثانية ستكون في جاردن سيتي والزمالك، وبذلك سيكون لدينا 45 محطة وتصل عدد الدراجات في المشروع إلى 500 دراجة، وعندما يكبر المشروع لن يتم تحديد نطاق جغرافي».