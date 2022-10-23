تفاصيل حبس تاجر خردة أطلق الرصاص على شاب في مصر القديمة

استمعت النيابة العامة لأقوال تاجر خردة متهم بإطلاق الرصاص من سلاح ناري خرطوش على شاب في مصر القديمة رفض زواجه من والدته، ما أدى إلى إصابته بإصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج ولا يزال فاقدًا للوعي من جراء تلك الإصابة.

وقال المتهم في التحقيقات: «قلت له بلاش تتكلم في الموضوع ده تاني.. أمي ست كبيرة مش هتتجوز تاني».

المتهم: استفزني حتى أطلقت عليه الرصاص

وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة أنه لم يخطط لقتل المجني عليه أو الشروع في قتله بل كان يحاول إرهابه حتى ينصرف عن طلب الزواج من والدته، فما كان من المجني عليه إلا أن تمسك بطلبه وقت اشتعال المتهم غضبًا من تصرفه، ونتج عن ذلك الإصابة العمد، وبعد انتهاء النيابة العامة من سماع أقوال المتهم قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

التحفظ على سلاح الجريمة

تسلمت النيابة العامة أمس تحريات المباحث التي أفادت بتعمد المتهم اطلاق الرصاص على المجني عليه خلال نقاش حاد جمعهما أمام منزل أحدهما في مصر القديمة، وأن أجهزة الأمن انتقلت بعد ورد بلاغًا إلى قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم وتحفظت على سلاح الجريمة وأُرسل إلى النيابة العامة التي طلبت من الأدلة الجنائية فحصه وبيان حالته الفنية.

تفاصيل عقوبة الشروع بالقتل

قال الخبير سمير عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إن قانون العقوبات أنزل عقوبة قاسية على المتهم بالشروع في جريمة القتل وفق نص المادة 46 «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات التالية، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي الإعدام، فإن عقوبة الشروع تصبح السجن المؤبد، وإذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التامة هي السجن المؤبد تصبح عقوبة الشروع هي السجن المشدد».