شاب يستعين بصديقيه للتخلص من جاره في عين شمس: «بتاع مشاكل»

تخلص 3 شباب من جارهم في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة، إذ استعان أحدهم بصديقيه لارتكاب الجريمة، واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنَّ المتهم الرئيسي كان يخفي سلاح ناري «خرطوش» في ملابسه وأثناء المشاجرة، أطلق منه عدة طلقات تجاه المجني عليه فأسقطه قتيلًا في الحال.

المتهمون يمثلون جريمتهم

واقتادت جهات التحقيق المتهمون إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

قانون عقوبة القتل العمد

شرح المحامي محمود عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، تفاصيل عقوبة القتل العمد كما جاءت في قانون العقوبات المصري «نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

تفاصيل المشاجرة

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جثة لقتيل بدائرة قسم شرطة عين شمس، وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بالرصاص بمناطق متفرقة من جسده، وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة منذ فترة بين المجني عليه وعاطل بسبب خلافات الجيرة، فقام الأخير بالاستعانة باثنين من أصدقائه وتربصوا للمجني عليه وقتلوه بالرصاص، وتمّ القبض على المتهمين.