مجلس التعاون الخليجي يدين الهجوم على ميناء الضبة النفطي في اليمن

أدان الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الهجوم الإرهابي الذي نفذته الميليشيات الحوثية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضر موت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء.

«الحجرف»: الهجوم يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216

وأكّد الأمين العام، خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، مع الدكتور أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، أنَّ هذا الهجوم يعد خرقا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً للمنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مثل هذه الاعتداءات، استنادا إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرارها بما يحفظ حركة التجارة والإمدادات النفطية، وكذلك يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد «الحجرف» بحسب بيان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأن هذا الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن، والذي رفضت تلك المليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كل التسهيلات لتمديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني.

التعاون الخليجي يشدد على موقفه الثابت تجاه دعم اليمن

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ودعم جهود الحكومة الشرعية اليمنية، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة وإيقاف إطلاق النار في اليمن والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني.