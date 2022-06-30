إصدارات أدوات الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي تتراجع بنسبة 40%

كشف تقرير «بلومبرج»، و«بحوث كامكو إنفست»، عن تراجع إصدارات أدوات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2021 مقارنة بالعام 2020، ويشير الاتجاه هذا العام أيضاً إلى انخفاضها للعام الثاني على التوالي.

ارتفاع أسعار النفط

ويعزي التراجع هذا العام بصفة رئيسية إلى تحسن الوضع المالي للحكومات الإقليمية بدعم ارتفاع أسعار النفط بالإضافة إلى انتعاش النشاط الاقتصادي.

وساهمت عدة عوامل في قلة الإصدارات هذا العام من بينها ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى تزايد أنشطة جمع الأموال لمستويات قياسية في أسواق الأوراق المالية والتي شهدت إقبالاً هائلاً من المستثمرين المحليين والعالميين.

وانخفض إجمالي الإصدارات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام بنسبة 40 في المائة على أساس سنوي إلى 37.2 مليار دولار أمريكي مقابل 61.9 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2021.

آجال استحقاق السندات والصكوك.. 24.4 مليار دولار أمريكي

ومن المتوقع أن تبلغ آجال استحقاق السندات والصكوك 24.4 مليار دولار أمريكي للفترة المتبقية من العام 2022، كما يتوقع أن يمثل إعادة تمويل تلك السندات الجزء الأكبر من إصدارات الشركات والحكومات في المنطقة، إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض إلى التأثير سلباً على بعض أنشطة إعادة التمويل على المدى القريب، وبالنسبة للعام 2022 بأكمله، يُتوقع تراجع الإصدارات بمستويات حادة نتيجة لانخفاض إصدارات الحكومات والشركات.

اقتصاد حكومات قوي بالخليج

وكان اقتصاد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أقوى بكثير مما كانت عليه في العامين الماضيين على خلفية استئناف أنشطة الأعمال بشكل كامل بعد جائحة فيروس كورونا مما أدى إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.