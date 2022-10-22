محافظ مطروح يشارك في الاحتفال بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين

شارك اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، ممثلا عن الحكومة المصرية، في الاحتفالية التي نظمت بالمعظمة الألمانية احتفالا بالذكرى الـ80 لمعركة العلمين عام 1942، بحضور عدد من السفراء والقناصلة والقادة العسكريين لعدد من الدول وعدد من أقارب الجنود الضحايا الذين شاركوا في الحرب.

توزيع كتيبات عن معالم المحافظة

وعزفت الموسيقى العسكرية التي تخللتها كلمات تأبين لعدد من الحضور لضحايا العلمين، وعلى هامش الاحتفالية قامت الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة بتوزيع الكتيبات والبرشورات باللغات الأجنبية لمعالم المحافظة وكذلك الهدايا التذكارية والبادجات تحمل اسم مصر باللغة الأجنبية، والتي أشاد بها الحضور.

ورافق محافظ مطروح خلال حضور مراسم الاحتفالية، المهندس مسعد عبد الهادي رئيس مدينة العلمين.

توثيق أحداث العلمين

جدير بالذكر أن الاحتفالية تعد توثيقا لأحداث العلمين التي جرت على أرض مصر خلال الحرب العالمية الثانية، حيث دارت معركة العلمين بين دول المحور ألمانيا وإيطاليا بقيادة الجنرال رومل، ودول الحلفاء بقيادة برنارد مونتغمري، التابع للقوات البريطانية، وانتهت بهزيمة دول المحور وقتل بها أكثر من 20 ألف جندي من الطرفين، فيما فُقد وأصيب أكثر من 40 ألفا وفقا لبيان الأمم المتحدة.

وتم دفن ضحايا معركة العلمين داخل أرض العلمين في 3 مقابر لكل دولة شاركت بالحرب، منها مقابر الكومنولوث والتي تشرف عليها إنجلترا، بالإضافة لمقابر إيطالية وأخرى ألمانية، ويأتي كل عام أهالي الجنود لزيارتهم وإحياء ذكراهم.