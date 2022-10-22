المشدد 5 سنوات لشقيقين بتهمة حيازة سلاح واستعراض القوة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 5 سنوات لكلا منهما، وذلك لاتهامهما بإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، واستعراض القوة والعنف على مواطن بمركز دار السلام بسوهاج.

وصدر الحكم برئاسة المستشار جمال إبراهيم محمد، وعضوية المستشارين ناجح عبدالحميد وإيهاب أبوسالم، وأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

أحداث الواقعة في يونيو الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري 2022، بدائرة مركز دارالسلام، عندما وجهت الجهات المختصة لـ«ع. م»، وشقيقه «ع. م»، تهمة إحراز سلاح ناري «بندقية آلية» وذخيرة دون ترخيص، واستعراض القوة والعنف قبل المجني عليه «ن. م»، 54 عاما، مقاول، بأن أطلق المتهم الأول صوبه أعيرة في الهواء حال تواجد المتهم الثاني للشد من أزره بقصد إلقاء الرعب في نفسه وتعريض حياته للخطر، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم.

إحالة الواقعة لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد 5 أعوام.