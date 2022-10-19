ناقد فني: بريق خاص لمهرجان القاهرة السينمائي لدى الفنانين العرب

قال أحمد سعد الدين الناقد الفني، إنّ مهرجان القاهرة السينمائي هو المهرجان الدولي الوحيد بالمنطقة العربية من المحيط إلى الخليج، وهو تابع للاتحاد الدولي للمنتجين الذي ينظم 14 مهرجانًا على مستوى العالم، ودائمًا ما يحرص نجوم العالم على التواجد بمهرجان القاهرة لأن جوائزه معتمدة مثل المهرجانات العالمية، ما يدفع أيضًا بعض النجوم العرب إلى العزوف عن المشاركة بمهرجانات محلية للاشتراك بأعمالهم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مفضلين أن يكون عرضهم العالمي الأول داخل مهرجان القاهرة.

مهرجان القاهرة له بريق لدى صناع السينما بالعالم

وأضاف سعد الدين في مداخلة هاتفية على فضائية «extra news»، أنّ الفنانين من مختلف أنحاء العالم يحرصون على المشاركة بأعمالهم بمهرجان القاهرة الدولي رغبة منهم في الحصول على جوائز عالمية بدلًا من المشاركة في المهرجانات الإقليمية، وهو ما يجعل العروض المقامة بالمهرجان هي عرض عالمي أول، لافتًا إلى أن مهرجان القاهرة له البريق عند صناع السينما بالعالم ويوازي المهرجانات العالمية مثل مهرجان كان ومهرجان برلين.

مهرجان القاهرة السينمائي يضم مشاركين من 52 دولة من مختلف أنحاء العالم

وأوضح أن مهرجان القاهرة السينمائي يضم مشاركين من 52 دولة من مختلف أنحاء العالم، بينها أمريكا اللاتينية وأمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أنه على مدار 44 دورة سابقة شارك فنانون من مختلف أنحاء العالم اجمع، كالفنانة صوفيا لورين والفنان أميتاب باتشان، منوهًا بأن هذا العام سيشهد مشاركة 14 فيلمًا بينهم فيلم مصري، «19 ب»، من إخراج أحمد عبد الله وبطولة الفنان سيد رجب.