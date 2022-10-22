جوتيريش: قرية موديرا الهندية مثال على المصالحة بين البشر والكوكب

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، خلال زيارته لقرية موديرا بولاية جوجارات الهندية، إن الهند أصبحت لديها أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية ما يقدم مثالا على «المصالحة بين البشرية والكوكب»، وفقا لتقرير بموقع قناة «يورونيوز» الإخبارية.

المشروع وفر الطاقة المتجددة للآلاف

وتابع التقرير أن مشروع الطاقة الشمسية تم تشغيله في عام 2021، ونجح في توفير الطاقة من أجل الآلاف من سكان قرية موديرا بطاقة متجددة كافية لتشغيل منازلهم، وأن إجمالي تكلفة المشروع مليون يورو نصفها تم دفعها من قبلحكومة ولاية جوجارات والنصف الآخر من الحكومة الاتحادية الهندية.

أول قرية في الهند تعمل بالطاقة الشمسية

وأعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أكتوبر أن موديرا هي أول قرية في الهند تعمل بالطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.

وبحسب التقرير، أبلغ القرويون جوتيريش خلال زيارته أنهم يوفرون فواتير الطاقة الخاصة بهم ويسعدهم استخدام الطاقة النظيفة التي لا تضر بالبيئة.

أصل الطاقة يأتي من الشمس

وزار الأمين العام للأمم المتحدة معبد الشمس في موديرا الذي يعود تاريخه إلى قرون، مشيرا إلى العلاقة بين تاريخه القديم والابتكار الحالي، وقال جوتيريش: «قبل ألف عام، بنى أسلاف أولئك الذين يعيشون اليوم في هذه القرية معبد الشمس الرائع وقد فعلوا ذلك مدركين أن أصل كل الطاقة التي لدينا على الأرض يأتي من الشمس».

وأضاف، خلال زيارته للهند يوم الخميس الماضي بقرية موديرا بولاية جوجارات، في رحلة تستغرق مدتها 3 أيام، أن الهند أصبحت لديها أول قرية تعمل بالطاقة الشمسية ما يقدم مثالا على «المصالحة بين البشرية والكوكب».

المشروع زود الآلاف بطاقة متجددة لتشغيل منازلهم

وتابع التقرير أن مشروع الطاقة الشمسية تم تشغيله في عام 2021 إذ مد الآلاف من سكان قرية موديرا بطاقة متجددة كافية لتشغيل منازلهم، كما ذكر أن إجمالي مبلغ تكاليف المشروع وهو مليون يورو نصفها تم دفعها من قبل حكومة ولاية جوجارات والنصف الآخر من قبل الحكومة الهندية.