حليم بركات عن دوره في «دوبامين»: متعود على أدوار الشر.. والناس كلها بتدعي عليا

أعرب الممثل الشاب حليم بركات، عن سعادته بتصدر التريند بدوره في مسلسل دوبامين، بطولة ريم مصطفى، مؤكدا أنه وافق على المشاركة في العمل لأن قصته جذبته، بالإضافة إلى تحمسه بالتعاون مع المخرج رؤوف عبد العزيز.

وأضاف بركات، في بيان له، أنه اعتاد تمثيل أدوار الشر فكان من السهل عليه أن يدخل في الشخصية التى يقدمها بـ مسلسل دوبامين بشكل أسرع ويتمكن منها.

ردود الأفعال على مسلسل دوبامين

وتابع أنه تلقى ردود أفعال قاسية من الجمهور وهجوما شرسا بسبب شخصيته في دوبامين، قائلًا: «الناس كانت بتدعى عليا، وتأثرت بالشخصية جدًا لأنني متضامن مع الراحلة نيرة أشرف وكل شخص قُتل غدر بنفس الطريقة».

وكشف أصعب مشاهده في المسلسل، قائلًا: «مشهد القتل كان الأصعب والدخول في الشخصية قبله بثواني كان إحساس مليء بالرهبة والرعشة في الجسم».

واختتم: «رسالة المسلسل أن الحب اختيار وليس إجبارا، ومعنى الحب الحقيقي يتمثل في إعطاء بعضنا الفرص ونكمل بعض ولا نتحامل على بعضنا».

قصة مسلسل دوبامين

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمى إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات وإسراء رخا.

يعرض مسلسل دوبامين يوميا من السبت إلى الأربعاء في الثامنة مساء عبر شبكة قناة cbc، بينما يعرض عبر قناة cbc drama في الحادية عشر مساء، فيما تعرض حلقات مجمعة للعمل يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.