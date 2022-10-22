رانيا يعقوب: الاقتصاد المصري قادر على توفير السلع الأساسية والدعم للمواطنين

قالت رانيا يعقوب خبيرة اقتصادية، إنّ المؤتمر الاقتصادي سيشهد عرض التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، مشيرةً إلى أنها تحديات عالمية في الأساس، إذ أن الدول الناشئة –ومنها اقتصاد الدولة المصرية- تدفع فاتورة أزمة ليست طرفا فيها.

وأضافت يعقوب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة cbc، من تقديم منى عبدالغني ومها الصغير: «القارة الأوروبية والاقتصاديات الكبرى تعاني، حيث كانت تتجه الكثير من الدول إلى الاهتمام بالبيئة والمناخ والأجندة الخضراء، وللأسف فإن هذه الدول عادت مرة أخرى إلى استخدام الفحم حتى تعبر الأزمة».

استمرار توفير السلاع الأساسية ودعم المواطنين في مصر

وتابعت، أن الاقتصاد المصري قادر على توفير السلع الأساسية والدعم للمواطنين، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات تشغيل، كما أن معدلات البطالة ليست في زيادة، وهو ما يرجع إلى المشروعات القومية، موضحةً: «صحيح أن هناك ضغوطا على العملة، ولكن المؤتمر الاقتصادي هو حوار مجتمعي بين المسؤولين في جميع الجهات والوزارات المعنيين بالاقتصاد ويضعون خارطة طريق توضح بعض النقاط المهمة، وسيكون رئيس الدولة حاضرا، بالإضافة إلى الحكومة بجميع أطرافها لطرح هذه الأمور والمعوقات وتنفيذ توصيات على أرض الواقع».

احذروا شائعات السوشيال ميديا

وأكدت، على ضرورة تجنب الحصول على المعلومات من منصات التواصل الاجتماعي، لأنها تجعل تصرفات المستهلكين غير رشيدة: «عندما يقال إن هناك سلعة ستتعرض للنقص، نفاجأ بأن الناس يشترون هذه السلعة بمعدلات عالية، وهو ما يؤدي إلى رفع أسعارها، لكن على أرض الواقع، فإن الدولة المصرية قادرة على توفير السلع التي يحتاج المواطنون لها وتوفير الدعم».