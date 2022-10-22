إصابة موظف وربة منزل في تصادم «توك توك» وموتوسيكل في المنيا

أصيب موظف وربة منزل، إثر وقوع حادث تصادم بين «توك توك» وموتوسيكل على طريق مصر - أسوان الزراعي أمام كوبري قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طمبدي في مركز مغاغة، بشمال محافظة المنيا.

حادث تصادم بين «توك توك» وموتوسيكل بمغاغة

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة مغاغة، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وموتوسيكل بدون لوحات معدنية، بطريق مصر أسوان الزراعي السريع أمام كوبري قرية دهروط التابعة للوحدة المحلية لقرية طمبدي.

إصابة موظف وربة منزل في الحادث

بانتقال رجال إدارة المرور والفحص تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: «محمد رضا» 21 عاما، موظف، «ماجدة عبد الكريم» 24 عاما، ربة منزل، ويقيمان في مدينة مغاغة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه مابعد الارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

أشارت التحريات الأولية إلى وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، وتم التحفظ على التوك التوك وموتوسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره.