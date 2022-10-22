«الشعب الجمهوري»: توطين الصناعة المحلية على رأس أولوياتنا بالمؤتمر الاقتصادي

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد المؤتمر الاقتصادي الذي من المقرر أن تبدأ فعالياته غدا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور خبراء الاقتصاد المحلي والعالمي، وذلك بهدف بحث سبل النهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مقوماته.

أبوهميلة: الدولة أولت اهتمامها بالبنية التحتية

وقال اللواء صلاح أبوهميلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية أولت اهتمامها خلال الفترة الماضية بتأسيس البنية التحتية، وظهر ذلك بتشييدها لعدد من المشروعات القومية التي تعد دينامو وحدة بناء اقتصاد أي دولة في العالم، وتتمثل في شبكة الطرق المحورية التي من شأنها الربط بين جميع المحافظات ببعضها البعض؛ الأمر الذي ساهم في سهولة نقل البضائع من محافظة لأخرى دون اللجوء إلى تخزينها، مشيرا إلى أن مشروعات الطرق ساهمت بشكل كبير في الزحف على المناطق الصحراوية وبناء مدن عمرانية جديدة، وإنهاء حالة التكدس السكاني الذي تشهده عواصم المحافظات.

مطالب حزب الشعب الجمهوري من المؤتمر الاقتصادي

وتطرق الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري للحديث عن مطالب الحزب من المؤتمر الاقتصادي، قائلا إن توطين الصناعة المحلية بجميع ربوع مصر على رأس أولوياتهم بالمؤتمر، وذلك عن طريق إعداد رؤية واضحة من قبل خبراء الاقتصاد لإزالة جميع العقبات التي تقف أمام عملية التوطين.

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: «نطالب أيضا بوضع خطة اقتصادية محكمة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وبحث سبل إزالة التعثرات والمشكلات التي تعيق خطوط إنتاجها، وذلك في إطار توطين الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري وتصديره للخارج، ما يسهم في توفير العملة الدولارية الصعبة التي يتطلبها المصرف المصري بشكل كبير خلال الفترة الحالية».

واختتم حديثه داعيا الجهات المعنية بالاقتصاد، بضرورة عقد مؤتمرات وورش اقتصادية كل فترة زمنية محددة، وذلك بهدف إزالة العواقب الاقتصادية التي تتعرض لها عملية التنمية الاقتصادية خلال كل مرحلة.