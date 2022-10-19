«الشعب الجمهوري» يشيد بقرارات العفو الرئاسية: تجمع شمل المجتمع

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بقرارات العفو الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة الماضية.

وقال إنها قرارات تصب في صالح سياسات الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد المصريين، مؤكدا صدق نوايا القيادة السياسية لجمع شمل المجتمع.

الحوار الوطني

أوضح أبوهميلة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرارات العفو الرئاسي تعزز من مبادرة الحوار الوطني الجاري تنفيذه، خاصة أن الجانب السياسي يأخذ حيز كبير على طاولة الحوار، الذي نأمل أن نخرج منه بقرارات تخدم المجتمع المصري، وتعزز من وحدته وترابطه.

الدمج المجتمعي

وعن الدمج المجتمعي للمفرج عنهم بقرارات رئاسية، وإعادتهم إلى المجتمع لوضعهم الطبيعي، قال رئيس برلمانية الشعب الجمهور، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجنة العفو الرئاسي بالتواصل مع المفرج عنهم، والعمل على الاستماع إليهم، جاءت لكي تؤكد صدق نوايا الدولة المصرية، في العمل على وحدة المجتمع وتماسكه خلف كلمة واحدة، نحو الجمهورية الجديدة.

المفرج عنهم بقرارات رئاسية

ودعا رئيس برلمانية الشعب الجمهوري المفرج عنهم، إلى استغلال قرار العفو الصادر بحقهم، واعتباره فرصة لتقديم كل مقترحاتهم وآرائهم تجاه كل الملفات التي تهم المجتمع، وذلك عن طريق الإبداء برؤى واضحة للحوار الوطني، وعزل أي أفكار خلافية أو فكر غير مقبول لدى المجتمع، قد يؤدي لعرقلة وحدة صف المجتمع المصري، والتفاعل بكل إيجابية متطلبات المجتمع المصري، وذلك في إطار دمج المجتمع نحو صف يحقق مطالبه.